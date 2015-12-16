"Babam Münir Özkul'un ölmediğini anlamadıysan yuh olsun Zuhal Topal!"

Sunucu Zuhal Topal, kendi adını taşıyan evlilik programınında büyük bir gafa imza attı. Topal kunuşmasında, "Biliyorsunuz Sevgili Münir Özkul'u da kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Nurlar içerisinde yatsın inşallah. Gerçekten unutulmaz, hafızalarımızda o muhteşem oyunculuğu ile, sevgi dolu gözleri ile, o güzel filmleri ile hatırlanacak." dedi. Açıklamalarının ardından Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, Twitter sayfasına "Babam ölmedi, 3 gündür bunu anlamadıysan yuh olsun Zuhal Topal. İlle kendimi programlara atıp haberleri yalanlamam mı gerekiyor! Ölmedi işte ölmediiii..." notunu düştü.