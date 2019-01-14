"Aziz Nesin ve Gülriz Sururi topluma borcunu ödedi, artık sıra hepimizde"

Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programına konuk olarak hem Gülriz Sururi'nin son yolculuğunu hem de Nesin Vakfı'nın çalışmalarını anlattı. Gülriz Sururi'nin bir cenaze töreni olmadan toprağa verilmek istediğini ve buna uygun davrandıklarını söyleyen Cihangiroğlu, vaktiyle Aziz Nesin'in de töreni reddettiğini ve bakanlar kurulununun özel bir kararıyla Vakıf bahçesine gömüldüğünü hatırlattı. Sururi'nin Gümüşsuyu'ndaki beş katlı apartmanını Nesin Vakfı'na bağışladığını, kendilerinin de bu binada bir kültür merkezi kuracaklarını, böylelikle “Gülriz Sururi ve Engin Cezzar döneminin yeniden başlayacağını” dile getirdi. 1973'te Aziz Nesin tarafından kurulmuş olan Nesin Vakfı'ndan yüzlerce çocuğun geçtiğini, ayrıca Şirince'de faaliyet gösteren matematik, sanat ve felsefe köylerinden her yıl 15-16 bin çocuğun faydalandığını belirten Cihangiroğlu, kısa süre önce duyurusunu yaptıkları bir gelişmeyi T24'le paylaştı. Buna göre, Nesin Vakfı Şirince'de “dünya çapında bir lise kurmaya hazırlanıyor”: Ortak bir yaşama, öğrenme ve üretim alanı yaratacak bu projede birçok üniversite hocasının da görev alacağını ifade eden Nesin Vakfı Yönetmeni, Eylül 2020'de eğitime başlamayı hedeflediklerini bildirdi. Kendisi de 30 yıla yakın süredir Nesin Vakfı'nda eğitim gören ve çalışan, son 9 yıldır yöneticilik yapan Cihangiroğlu, Aziz Nesin'in vaktiyle vakfı kurarken topluma olan borcunu ödeme amacında olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: “O borcunu ödedi, artık sıra hepimizde.”