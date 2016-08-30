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"Atatürk'ün tartışmaya açılmasını kaldıramam" dedi, canlı yayını terk etti

30 Ağustos 2016 13:01

Emekli Tümamiral Semih Çetin, Atatürk ile ilgili eleştirilere tepki göstererek canlı yayını terk etti. Habertürk’te bir programa katılan Çetin, Atatürk'ün bütün Türk milletinin desteğini alarak Cumhuriyet'i kurduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu coğrafyada batıya karşı anti emperyalist tutum takınıp, tam bağımsızlığı savunan buna karşı içerde akıl ve bilime karşı bıçak çekmiş dini fanetizme karşı aklı ve bilimi yol gösteren tek lider çıkmış, o da Mustafa Kemal Atatürk. Osmanlı imparatorluğunu kimse reddemez, bizim tarihimiz. Ama neticede yıkılmış bir imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti gibi devleti çıkarmış, kurmuş, silah arkadaşlarıyla bütün Türk milletini arkasına almış Mustafa Kemal Atatürk'ü 30 Ağustos gecesi tartışmaya açmak, onu birtakım vasıflarıyla eleştirmek benim şahsen kaldırabileceğim bir şey değil"

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AtatürkSemih ÇetinHabertürk

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