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"Asansörde halvet olur" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız yine gündemde: Yatağın şekli cinsel dürtüleri rahatsız etmemeli!

21 Şubat 2018 14:41

"Asansörde halvet olur" demesiyle gündeme gelen Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, bu sefer de yatakların şekli konusunda 'uyarılarda' bulunduğu videosu ile tartışma yarattı. Yıldız, yeni fetvasında, "Yatağın şekli cinsel dürtüleri rahatsız etmemeli" dedi. "6 yaşında çocukla evlenilebilir" ve "asansörde halvet olabilir" fetvalarıyla eleştirilen Yıldız, yeni fetvasında, "Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" dedi.

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