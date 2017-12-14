"AKP'nin işi çok zor, İstanbul ve Ankara'yı kaybettiler..."

Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında 2019'daki yerel seçimler masaya yatırıldı. Programın konuklarından Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, "Açıkçası bu sefer bu belediye seçimlerinde AKP'nin işinin zor olacağını düşünüyorum. İstanbul ve Ankara için zaten ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben, özellikle bu görevden almalar için. İki tane öyle profili kaybettiler ki, İstanbul ve Ankara için. Özellikle Kadir Topbaş muhalif seçmenin bile saygı duyduğu bir isimdi. İstanbul beyfendisi bir adamdı. Şimdi siz sebebini dahi açıklamadan böyle bir tipolojiyi görevden aldığınız zaman, iki yıl sonraki yapılacak seçimde benim adayım budur arkadaş dediğiniz zaman işini zor olur" dedi.