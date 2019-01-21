"ABD-YPG konvoyunu hedef alan saldırıda 5 kişi öldü"

Fransız haber ajansı AFP, Suriye'nin Haseke bölgesinde ABD-YPG konvoyuna intihar saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. AFP'ye göre saldırıda 5 kişi öldü. Yaralananlardan birinin ABD askeri olduğu belirtildi. Russia Today'in Hawar haber ajansından aktardığına göre patlayıcılar Hyundai marka bir arabanın içinde saklandı ve Habur çayı yakınlarındaki bir kasabaya girişteki kontrol noktasında intihar bombacısı tarafından patlatıldı. ABD haber ajansı Associated Press'in Britanya merkezli "Suriye İnsan Hakları Gözlemevi"nden aktardığına göre saldırının hedefi ABD-YPG konvoyuydu. AP 5 kişinin öldüğü bilgisinin henüz doğrulanmadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta Menbiç'te yapılan bir intihar saldırısında 4'ü ABD'li 16 kişi hayatını kaybetmişti.