Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) süren anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında söz alan AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" sözleri Genel Kurul'da tartışma yarattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan "4'üncü madde nedir? 4'üncü madde cumhuriyetin kapısıdır, 4'üncü madde, demokratik hukuk devletinin kapısıdır. 4'üncü madde, laik cumhuriyetin kapısıdır. 4'üncü madde, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Kuva-yi Milliye ruhunun kapısıdır, bu ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün kapısıdır" açıklamasında bulundu.