"3. havalimanı işçileri bir nevi ihbarda da bulundular!"

dokuz8 Haber'e konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, 3. havalimanında cuma günü başlayan eylemlerin ardından yüzlercesi gözaltına alınan işçilerle ilgili olarak, "İşçiler ne istemişti? 6 aydır alamadıkları ücretlerini istemişti. Buradaki, yemekhanedeki sağlıksız koşulları, çalışırkenki sorunların çözülmesini istemişlerdi. Çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve insana yaraşır koşullarda çalışmak istemişlerdi. Ücretlerin kayıtsız ödendiğini, elden ücretsiz ödeme yapıldığını söyleyerek bir nevi ihbarda da bulundular” dedi.