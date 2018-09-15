T24 LogoT24 Logo
Haberler

"3. havalimanı işçileri bir nevi ihbarda da bulundular!"

15 Eylül 2018 12:30

dokuz8 Haber'e konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, 3. havalimanında cuma günü başlayan eylemlerin ardından yüzlercesi gözaltına alınan işçilerle ilgili olarak, "İşçiler ne istemişti? 6 aydır alamadıkları ücretlerini istemişti. Buradaki, yemekhanedeki sağlıksız koşulları, çalışırkenki sorunların çözülmesini istemişlerdi. Çalışma saatlerinin düzenlenmesini ve insana yaraşır koşullarda çalışmak istemişlerdi. Ücretlerin kayıtsız ödendiğini, elden ücretsiz ödeme yapıldığını söyleyerek bir nevi ihbarda da bulundular” dedi.

ETİKETLER

serpil kemalbayüçüncü havalimanı3 havalimanıişçieylemihbar

Diğer Videolar

'İzmir’in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi: Güldüm, ağladım, üstüme anılar yağdı...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2020

236 gündür ölüm orucunda | Grup Yorum üyesi Bölek: Açlığımıza 1 günlük açlığınızla ses olun

Koronavirüs | Yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi

"Erkekler bira, kadınlar kokteyl içmek zorunda mı?"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Tarih ciddi bir iştir; kimse okumuyor, cahillik, vasatlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım...

Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne...

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Elazığ depremini bilen Prof. Naci Görür'den İstanbul için 'zaman kalmadı'...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24