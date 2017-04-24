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"19. Dönem Polis Özel Harekat torpil listesi" iddiası

24 Nisan 2017 11:56

Sözcü gazetesi, AKP Niğde Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Alpaslan Kavaklıoğlu'nun en çok özel harekât polisi alımı olmak üzere birçok devlet memurunun alımında "torpil" istediğini iddia etti. Gazete iddiasını Youtube'da 13 Nisan 2017'de yayımlanan bir videoya dayandırdı. Gazetenin internet sitesinde "AKP’lilere tek kişilik iş bulma kurumu" başlığıyla çıkan haberde "Kavaklıoğlu’nun onlarca partiliyi devlete yerleştirmek için bakanları ve müdürlükleri adeta ‘resmi yazı bombardımanına’ tuttuğu ortaya çıktı" ifadesi kullanıldı. İşte Sözcü gazetesinin iddiasına konu olan video...

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