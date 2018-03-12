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"1 kilo almak dizlerdeki yükü 8 kat artırıyor"

12 Mart 2018 14:05

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Obeziteye Genel Bakış ve Metabolik Cerrahi Sempozyumu” düzenlendi. Yüksek kilo artış hızıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan, “Obez olmanın fiziksel bir problem olduğu düşünülüyor. 1 kilo aldığınızda dizinizdeki yük 8 kat artıyor” ifadelerini kullandı. Sektörden uzmanların da yer aldığı geniş çaplı sempozyumda obezitenin nedenleri, fiziksel aktivitenin önemi, metabolik cerrahi ve sonuçları ile cerrahi öncesi beslenme şekilleri hakkında bilgiler verildi.

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