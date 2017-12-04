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34 kiloya düşen Nuriye Gülmen'den tahliye sonrası ilk mesaj: İyi ki el eleyiz, iyi ki varız...

04 Aralık 2017 12:53

193 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edilen Nuriye Gülmen görüntülü mesaj verdi. Gülmen KHK ile ihraç edildiği işine dönebilmek için Semih Özakça ile başladıkları açlık grevinin 269'uncu gününde, tutukluluğunun ise 193'üncü gününde tahliye edilmişti. Mahkeme Semih Özakça ile aynı davada yargılanan Acun Karadağ’ın ise beraatine karar vermişti. Nuriye Gülmen, tahliye edilmesinden iki gün sonra sosyal medya hesabında görüntülü mesaj yayınladı. Gülmen mesajında şunları söyledi: "Herkese merhabalar, ben artık dışardayım bildiğiniz gibi, tahliye oldum. Ve siz beni çok güzel karşıladınız. Çok teşekkür ederim 'Hoş geldin' mesajlarınız için. 'Teşekkür' çok kuru bir sözcük, her seferinde söylüyorum ama... İyi ki varız, iyi ki beraberiz, iyi ki el eleyiz. Sizleri çok seviyorum" dedi.

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