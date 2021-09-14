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301 kilometre hızla radara girdi, 1339 lira ceza kesildi

Düz'ün daha önceki paylaşımlarında da tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü

14 Eylül 2021 12:52

Kocaeli'de 301 kilometre hıza ulaştığı anları, sosyal medyadan paylaşan motosiklet sürücüsü Şakir Düz'e 1339 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda radar kontrolü yaptı. 301 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü Şakir Düz, bu sırada radar denetimi yapan jandarma ekibini gördü.

Düz, radara yakalandığı anları '301 km hızla radara girdim' diyerek sosyal medyadan paylaştı. Radara yakalanan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten ve hız ihlali nedeniyle 1339 lira ceza kesildi. Düz'ün daha önceki paylaşımlarında da tehlikeli şekilde araç kullandığı görüldü.

301 kilometre hızla radara girdiŞakir DüzKocaeli

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