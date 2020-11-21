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300 kiloluk kasayı böyle çaldılar

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı

21 Kasım 2020 16:56

İstanbul Başakşehir’de bir fabrikaya giren 5 kişi, içerisinde 200 bin TL olan 300 kiloluk kasayı taşıyamayınca merdivenlerden yuvarlayarak alıp kaçtı.

Hırsızlar fabrikanın 3. katında bulunan ofisteki para kasasını 4 kişi taşıyamayınca kasayı kapıya doğru itti. Daha sonra kasayı merdivenlerden aşağıya yuvarladı. Ofislerin içine tek tek bakan hırsızlar masalardaki 2 bilgisayarı aldı. Hırsızlar 200 bin lira nakit para ve senetlerin içinde olduğu kasayı aracın içine attıktan sonra bilgisayarları da çalıp kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, durumu hemen polise bildirdi.

Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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