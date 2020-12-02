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300 kiloluk adam evden vinç yardımı ile çıkarıldı

02 Aralık 2020 08:37

Fransa’da bir yılı aşkın süredir evinin salonunda mahsur kalan 300 kiloluk morbid obez Alain Panabiere, vinç yardımı ile evinden çıkarıldı.

Fransa'nın güneyindeki Perpignan kentinde yaşayan 300 kiloluk morbid obez Alain Panabiere, Temmuz 2019'dan bu yana aşırı kiloları nedeni ile evinin salonunda mahsur kalmıştı. Salonun zemininde yaşamını devam ettiren 53 yaşındaki adama kardeşi her gün yemek getiriyor ve tüm hijyen ihtiyaçlarını karşılıyordu. Panabiere, için yetkililer vinç yardımı ile kurtarma operasyonu düzenledi.

Apartmanın birinci katında oturan Panabiere'in komşuları, valilik talimatıyla operasyon boyunca apartmandan uzaklaştırıldı. Binadaki kurtarma operasyonu öncesi yıkım riskine karşı önce binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Saatler süren operasyon hazırlığı sonrası yaklaşık 50 kişinin katıldığı kurtarma operasyonu ile Panabiere, evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

 

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FransaAlain Panabiere300 kiloluk adamvinç yardımı ile çıkarıldıPerpignan kentiobezite

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