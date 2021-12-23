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Dış Politikayla İçli Dışlı

30 yıl önce Sovyetler dağıldı, Soğuk Savaş sona erdi; yenisi kapıda

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş, 'Dış politika ile İçli Dışlı'da yorumladı

23 Aralık 2021 14:39

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının üzerinden 30 sene geçti, Soğuk Savaş fiilen sona erdi. Eski Sovyet coğrafyasında ise hala gerilimler baş göstermeye devam ediyor. Rusya, eski bir Sovyet federatif cumhuriyeti olan Ukrayna’ya olan batı sınırına ciddi bir asker yığınağı yapmış durumda. Batı ülkeleri, Moskova’nın bir işgal hazırlığında olduğunu savunuyor.

T24 Diplomasi Analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü Metin Kaan Kurtuluş,
‘Dış Politikayla İçli Dışlı’da Rusya-Ukrayna sınırındaki krizi ele aldı.

Yinanç, "Geçen hafta Rusya'dan çok enteresan bir hamle geldi. Rusya ABD'ye yeniden masaya oturup karşılıklı bir anlaşma yapmayı teklif etti. Bu anlaşmanın en önemli maddesi NATO'nun genişlememesi. Net bir şekilde söylenmese de ABD'li diplomatlar 90'lı yıllarda Rusya'ya NATO'nun çok fazla genişlemeyeceğine dair yazılı olmayan, sözlü bildirilen bir söz vermiş. Ruslar verilen sözlerin tutulmadığını belirtiyor" dedi.

"Bu sürecin Rusya’da bir de iç politika boyutu var"

Rusya’nın NATO ile sınır paylaşmak istemediğini ve bu yüzden Batı ittifakının doğuya genişlememesini talep ettiğini belirten Kurtuluş, Putin’in eski Sovyet coğrafyasını Rusya’nın etki alanı olarak gördüğünü belirtti.

"Bu sürecin Rusya’da bir de iç politika boyutu var" diyen Yinanç, "Bugün için Rusya'da Putin rejiminin halkına daha eşitlikçi bir toplum, refahın daha eşit yayıldığı bir düzen verdiğini söylemek mümkün değil. Bu sebeple birazda Batı karşıtlığını içerideki sıkıntılardan dikkati dağıtmak için kullandığını söylemek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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