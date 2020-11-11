"30 yıl Erdoğan'ın peşinden gittim" diyen vatandaş: Çok sinirliyim, zorla solcu yapıyorlar; demek ki haklıymış adamlar

Halk TV'nin yaptığı sokak röportajında yıllardır AKP'ye oy verdiğini, mitinglerine gittiğini söyleyen vatandaş "Her şey ateş pahası" diyerek hayat pahalılığından şikâyetçi oldu ve AKP'yi bıraktığını belirtti. "İnsanları zorla solcu yapıyorlar" diyen vatandaş, "Demek ki doğru söylüyorlarmış bugüne kadar adamlar, üretim olacak ki millete iş imkanı sağlansın" ifadelerini kullandı.

Vatandaş, "Tüm bu gidişatın sorumlusu olarak kimi görüyorsunuz?" sorusuna "Mühür kimdeyse onu" yanıtını verdi.

Ekonomik kriz olduğunu ve krizle ilgili konuşurken sesi titreyen vatandaş "Ekonomi bakanı istifa etmekte geç bile kaldı" dedi. Vatandaş, "30 yıldır Erdoğan'ın peşinden koşuyordum. 40 tane yazı yazdım CİMER'e, inşaatla bu iş yürümez dedim. AKP'yi bıraktım" ifadelerini kullandı.