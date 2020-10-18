3 yıl önce bugün gözaltına alınan Osman Kavala için video hazırlandı: "Aradığınız suç bulunamadı"

Osman Kavala'nın, gözaltına alınışının 3. yılında "Aradığınız Suç Bulunamadı" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında sosyal medyadaki görsellerin yanı sıra bir de kısa film dikkat çekti. Filmdeki kişilerin bir cümle arayarak kitapları karıştırdıkları ama bulamadıkları görülüyor.

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