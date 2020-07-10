Annesinin yangından kurtarmak için 3. kattan attığı çocuğu, eski futbolcu böyle yakaladı

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde bir binada çıkan yangın sonucu bir annenin kurtarmak için üçüncü kattan attığı 3 yaşındaki çocuğunu eski futbolcu Phillip Blanks kurtardı. Phoenix'te yaşanan olayda, yanan binanın içinde mahsur kalan bir anne, çocuğunu yangından kurtarmak için balkondan aşağıya bıraktı. O sırada ise Phillip Blanks koşarak çocuğu havada yakaladı. Blanks çocuğun hayatını kurtarırken, anne yangında hayatını kaybetti.

Şu an güvenlik görevlisi olarak çalışan Blanks, başkalarına yardımda bulunmanın kendisi için son derece kıymetli olduğunu ifade etti.