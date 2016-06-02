3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Sokak Köpekleri Bal İle Betty - Fragman

Sokaklara bırakılan iki köpeğin öncelikle üç kardeş, daha sonra mahalledeki çocuklar ile olan ilişkilerini ve yetişkinlerin bakış açılarını anlatan film, sokak köpeklerinin kendilerinden beklenmeyen şeyleri başarmalarını ve bu esnada çocukların yaşadıklarını izleyicilere aktarıyor. Film, sokak köpekleri ve çocukların başrolünde olduğu ilk Türkiye yapımı olma iddiasıyla 3 Haziran 2016'da gösterime giriyor. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2015 – Türkiye / Tür : Aile , Macera / Yönetmen : Fedai Çakır / Oyuncular : Toygun Ateş , Fedai Çakır , Sinem Göz , Yiğit Türken , Esila Sönmez / Senaryo : Fedai Çakır / Yapımcı : Adil Elmas