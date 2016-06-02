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3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Şeytanın çocukları: El- Ebyaz - Fragman

02 Haziran 2016 17:36

Arkeolojik çalışmalar yapmak üzere toplanan bir ekip, gemiyle denize açılır. Ancak bu geminin 2 yıl önce karıştığı gizemli ve ürkütücü olayları ekipten sadece bir kişi tüm ayrıntılarıyla bilmektedir. Zamanla bu yolculukta da esrarengiz olaylar yaşanmaya başlar ve bu olaylar bazıları için yolun sonu, bazıları için ise kendisiyle yeniden hesaplaşma fırsatı olacaktır. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2016 – Türkiye / Tür : Korku / Süre: 92 Dak. / Yönetmen : Oya Köksal, Vedat Dikmetaş / Oyuncular : Merve Sevi , Fırat Çöloğlu , Cenk Torun , Emin Gümüşkaya , Balamir Emren / Senaryo : Alper Kıvılcım / Yapımcı : Tarık Karakulak , Serdar Çelik

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Şeytanın çocukları El-Ebyazvizyona giren filmler

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