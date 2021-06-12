29 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, saklandığı foseptik çukurunda yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ayrı suçtan 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 50 yaşındaki kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından saklandığı kullanılmayan foseptik (lağım) çukurunda yakalandı.

JASAT timi Murat T.'yi saklandığı yerden çıkarmak için ise uzun süre dil döktü.

Gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat T.'nin, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilememesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 29 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.