29 ayrı suçtan aranan sabıkalı, adliyeye sevk edilirken gazetecilere "pat" diyerek bağırdı: Nasıl korkuttum ama aklınızı aldım

Sakarya'da, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalanırken, adliyeye sevk edilirken 'Pat' diye bağırıp kendisini görüntüleyen gazetecileri korkutmaya çalışırken, "Nasıl korkuttum ama aklınızı aldım" dedi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 29 ayrı suçtan aranan, 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.G.'yi yakaladı. Ayrıca, 3 ayrı hırsızlık suçundan aranması ile 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.G.'nin ise TIR'ın yanına araçla yanaşarak aracın alt bölümünde bulunan yedek lastiği çalması güvenlik kameralarına yansıdı. 3 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.