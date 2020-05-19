T24 LogoT24 Logo
Haberler

26 sanatçıdan sürpriz 19 Mayıs marşı: Masmavi gözlerine yol verdi Karadeniz

Marşın söz ve müziğini Erhan Güleryüz, Barış Bilgili ve Burak Bilgili yazdı

19 Mayıs 2020 13:03

T24 Kültür Sanat
 
Çok sayıda sanatçı bir araya gelerek; Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nın başlangıcı olan Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılı için ortak bir marş yaptılar ve seslendirdiler.
 
Söz ve müziğini Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz, müzisyen Barış Bilgili ve opera sanatçısı Burak Bilgili’nin birlikte yaptıkları marş, “Bahar Şarkısı” adıyla bu sabah (19 Mayıs 2020 Salı) yayınlandı.
 
Keman virtüözü Cihat Aşkın’ın da kemanıyla katıldığı marşı yazanlar ve icra edenler şöyle:
 
Söz-Müzik: Erhan Güleryüz, Barış Bilgili, Burak Bilgili
Düzenleme: Arif Deniz Toker
Klip Yönetmeni: Hüseyin Biçe
Ses Mixing: Can Karadoğan
Mastering Mixing: Erman Aydöner
Solistler: Erhan Güleryüz, Barış Bilgili, Burak Bilgili, Deniz Arcak, Zeynel Lüle, Okan Tolga, Biriz Falay Göksu, Tanju Eksek, Cihat Aşkın (keman solo), Cihat Akyıldız (gitar solo), Cemalettin Baydağ (tenor), Arda Doğan (tenor), Elif Canbazoğlu (mezzosoprano), Cumhur Görgün (bass), Ayşenur Ayyıldız (soprano), Eda Aslan (mezzosoprano), Sibel Demir (soprano), Canan Özgür (soprano), Berfin Ayna (soprano), İlayda Dülek (mezzosoprano), Abdullah İdik (tenor), Doğukan Uzun (tenor).
 

ETİKETLER

erhan güleryüz19 mayısmavi gözlerine yol verdi karadenizmarşbestesanatçılar

Diğer Videolar

Tehlikeye rağmen sel suyunun gelişini böyle görüntülediler

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24