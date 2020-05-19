26 sanatçıdan sürpriz 19 Mayıs marşı: Masmavi gözlerine yol verdi Karadeniz

T24 Kültür Sanat

Çok sayıda sanatçı bir araya gelerek; Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nın başlangıcı olan Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101. yılı için ortak bir marş yaptılar ve seslendirdiler.

Söz ve müziğini Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz, müzisyen Barış Bilgili ve opera sanatçısı Burak Bilgili’nin birlikte yaptıkları marş, “Bahar Şarkısı” adıyla bu sabah (19 Mayıs 2020 Salı) yayınlandı.

Keman virtüözü Cihat Aşkın’ın da kemanıyla katıldığı marşı yazanlar ve icra edenler şöyle:

Söz-Müzik: Erhan Güleryüz, Barış Bilgili, Burak Bilgili

Düzenleme: Arif Deniz Toker

Klip Yönetmeni: Hüseyin Biçe

Ses Mixing: Can Karadoğan

Mastering Mixing: Erman Aydöner

Solistler: Erhan Güleryüz, Barış Bilgili, Burak Bilgili, Deniz Arcak, Zeynel Lüle, Okan Tolga, Biriz Falay Göksu, Tanju Eksek, Cihat Aşkın (keman solo), Cihat Akyıldız (gitar solo), Cemalettin Baydağ (tenor), Arda Doğan (tenor), Elif Canbazoğlu (mezzosoprano), Cumhur Görgün (bass), Ayşenur Ayyıldız (soprano), Eda Aslan (mezzosoprano), Sibel Demir (soprano), Canan Özgür (soprano), Berfin Ayna (soprano), İlayda Dülek (mezzosoprano), Abdullah İdik (tenor), Doğukan Uzun (tenor).