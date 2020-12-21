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25 yıldır arzuhalcilik yapan vatandaştan Babacan'a: Vatandaşından bu kadar kopuk bir iktidar asla görmedim

21 Aralık 2020 14:41

Düzce'de 25 yıldır arzuhalcilik yapan Orhan Duran, esnaf ziyareti yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yaşadığı sorunları anlattı. 

Hükümetin sosyal yardım desteği olarak açıkladığı 1000 lira için başvurduğunu ancak kendisine verilmediğini söyleyen Duran yaşadığı sıkıntıyı "Bu hükümet soruyor mu Orhan Duran ne yiyorsun? Aç mısın, tok musun? diye sormuyor. Ama ben bu maskeyi çıkarırsam, sigara içersem hemen 900 lira.." sözleriyle anlattı. 

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arzuhalcilik yapan Orhan DuranAli BabacanDüzceZİYARET

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