25 yaşındaki genç: İş bulamıyorum, hayattan bir beklentim kalmadı

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası, Siirt'te incelemelerde bulunarak, esnafla görüştü. Kente yapılan ziyaret sırasında vatandaşlarla yapılan sohbet sırasında yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan 25 yaşındaki bir genç, "İş bulamıyorum, hayattan bir beklentim kalmadı" dedi.

"Ağacı tutsam kökünden çıkarırım, İş bulamıyorum, boşta oturuyorum" diyen genç, çocuklarına bakmakta zorluk çektiğini söyledi.

25 yaşındaki bir gencin yaşadığı ekonomik soruları anlattığı videoyu paylaşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, paylaşımına "25 yaşında bir gence bu sözleri söyleten Hükümetin, bu millete verecek bir şeyi kalmamıştır. Milletten korkmayın, Sandıktan kaçmayın" notunu ekledi.