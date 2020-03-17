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220 promil alkolle kaza yapan sürücü karşı tarafı suçladı: Koronavirüs'ten mi kaçıyorsun

17 Mart 2020 15:09

Antalya’da 220 promil alkolle trafik kazası geçiren Bekir isimli vatandaş sosyal medyada fenomen oldu. Kendisine çarptığını iddia ettiği araç sürücüsünün kırmızıda geçtiğini savunan Bekir V, "Korona virüsünden mi kaçıyorsun" diye seslendi.

Kazada lastiği çıkan arabayla yola devam ettiği sırada durmak zorunda olan ve polise yakalanan Bekir V., "Hadi ben sarhoşum suçluyum ama şu anda kanunen o suçlu, devletin ışıklarından faydalanmayan, ışıklara uymayan kendisi. Eğer kırmızı ışıkta geçmeseydi ben şimdi evimde yatır olacaktım yatır, yatır” diye konuştu.

Olay yerine gelen polislerin yaptığı işlemlerin ardından aracından kopan tekeri yol kenarında görüp şaşıran Bekir V., bu sefer kahkahalarla gülerek, "Anah teker! Ben bu tekerle o kadar yolu nasıl gitmişim" dedi.

Video, sosyal medya en çok paylaşılanlar arasında girdi.

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