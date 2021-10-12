22 yıllık çiftçinin isyanı: Hayvanları bırakın kendi karnımızı doyuramıyoruz

İyi Parti'nin hazırladığı videoda 22 yıldır sürdürdüğü çiftçilik mesleğini bırakma noktasına gelen vatandaşın anlattıkları yer aldı. Çiftçi, "Küçük bir tarım işletmesiyiz. 15-20 tane ineğimiz vardı. Artık bırakacağız bu işi de. Bırakmamızın sebebi; hayvanların karnını doyuramıyoruz. Kendi karnımızı bile doyuramıyoruz...Hiç istemememe rağmen inekleri kestirmeyi düşünüyoruz" dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener de o anları "Üreticinin kazancını düşürüp sırtına sürekli yeni borçlar yükleyen, yanlış politikalarla tarımda yıkıma neden olan bu iktidarın, çiftçimizi toprağa küstürdüğünü çok iyi biliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki; #Türkiyeİyileşecek" notuyla paylaştı.

İyi Parti, sosyal medya hesabından yayınlamayı sürdürdüğü ‘Millet Portreleri' kapsamında 42 yaşındaki İlhan isimli çiftçinin anlattıklarını paylaştı.

22 yıl boyunca çiftçilik yaptığını belirten çiftçi şöyle konuştu:

"Çiftçilik bizim baba mesleğimiz. Küçük bir tarım işletmesiyiz. 15-20 tane ineğimiz vardı. Annem, eşim hep beraber peynir üretiyorduk. Artık bırakacağız bu işi de. Bırakmamızın sebebi; hayvanların karnını doyuramıyoruz.

Kendi karnımızı bile doyuramıyoruz, hayvanlarınkini bırakın da…Hiç istemememe rağmen inekleri kestirmeyi düşünüyoruz. Çocuğum bile, ‘Baba çiftçilik çok kötü bir meslek' demeye başladı. Mutlu bir şekilde başladığım çiftçilik kabus oldu bize."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu mesajı verdi:

"Üreticinin kazancını düşürüp sırtına sürekli yeni borçlar yükleyen, yanlış politikalarla tarımda yıkıma neden olan bu iktidarın, çiftçimizi toprağa küstürdüğünü çok iyi biliyoruz. İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye iyileşecek."