2020 yılının ilk Ay tutulması kameralara yansıdı

2020 yılında astroloji ilgililerinin merakla beklediği parçalı Ay tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti.

2020 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak. Yılın ilk Ay tutulması ise dün (10 Ocak) akşam saatlerinde gerçekleşti.

Tutulma, Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebildi. Tutulma sırasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kaldı. Saat 20.00 sıralarında başlayan tutulma yaklaşık 4 saat sürdü.