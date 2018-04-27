20 yıl önce mahallesinde yaşayan komşusu kimliğini kullandı; 554 gün suçsuz yere cezaevinde yattı!

İşlemediği suçtan tutuklanan Engin İlgen 554 gün cezaevinde tutuldu. Sahte kimlik çıkartan asıl suçlu bulununca serbest bırakıldı. İlgen sahte kimlikle ilgili olarak, "Cezaevinde çok kez dilekçe gönderdim. Olumlu veya olumsuz cevap verilmedi. Kimliğimi kullanan kişinin fotoğrafını gösterdiler. Bu kişi 20 yıl önce bizim mahalledeydi" dedi. 60 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verilen İlgen sadece iş bulmasına yardım edilmesini istedi. Diyarbakır'da, bir kargo şirketinde çalışan 44 yaşında ve 6 çocuk babası Engin İlgen, hiç gitmediği İstanbul'da kokain ticareti yaptığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeniden yapılan yargılamada, asıl suçlunun İlgen adına sahte kimlik düzenlediği belirlendi. Hayatı altüst olan ve suçsuz yere 554 gün cezaevinde tutulan Engin İlgen'in cezasının iptaline ve 60 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi. Avukat Burak Göncü karara itiraz ettiklerini söyledi.