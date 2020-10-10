2 kişinin öldüğü alabora olan tekneden kurtulan balıkçı o anları anlattı

İstanbul, Fatih ilçesi Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. Kurtarılan balıkçı Abdullah Çelik, o anları anlattı. Çelik, "Balıkta fazla olduğu için kayığı devirdi" dedi.

Ağdaki balığı kayığa almaya çalıştıkları sırada alabora olduklarını söyleyen Çelik, "Herkes kendi imkanlarıyla çıktı iki kişi hariç. Onlar vefat ettiler Çetin ile Hasan. Aşçı vardı o da ambardaydı. O da 4 buçuk saat sonra kurtarıldı. Şuan iyiler" diye konuştu.

TIKLAYIN - Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi öldü, 11 kişi kurtarıldı