2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, "Ben özel kuvvettenim, askerim" dedi

2.97 promil alkollü çıktı

4 bin 48 TL ceza kesilerek ehliyetine el konuldu

Polis çakarı ve siren sistemi bulunan otomobil polis ekipleri tarafından çağırılan çekici ile otoparka çektirildi. Sürücü Tolga A.’ya alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, çakarlı ve sirenli araç kullanmaktan bin 823 TL ve ehliyet belgesi ibraz etmemekten 427 TL olmak üzere toplamda 4 bin 73 TL para cezası kesildi. Sürücü Tolga A.’nın ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Yapılan sorgu ve incelemelerde ise Tolga A.’nın her hangi bir askeri personel olmadığı anlaşıldı.