Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Kalesi’nde düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, “Carmen” balesi ile sona erdi.

18.Uluslarası Bodrum Bale Festivali küresel salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra bu yıl sanatseverlerle buluştu.

Orman yangınları sebebiyle açılışı ertelenen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivalinde 9 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi “Gangster” müzikali gerçekleştirildi.

Ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivalinde ayrıca Ankara Devlet Opera ve Balesi “Harem”i, Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Baleleri ise “Frida” eserlerini sahneye taşıdı.

Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali

Tüm festival boyunca seyirciden aldığı olumlu geri dönüşlerle ve festivalde yer alan seçkin eserlerle adeta bir sanat şölenine dönüşen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ünlü “Carmen” balesi ile sona erdi.

Programı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu’nun da olduğu çok sayıda sanatsever izledi. 657 biletin satıldığı temsilin biletlerinin yoğun ilgi sebebiyle 6 gün önce bittiği öğrenildi.

Carmen’in tutkulu aşklarının anlatıldığı, dansları, dekor ve kostümleri ile seyirciden büyük beğeni toplayarak kapalı gişe oynayan eser Bizet’in ünlü Carmen operasının müzikleri eşliğinde sahnelendi.

Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas’a ait, ünlü koreograf Carlos Vilan’ın oluşturduğu eserin dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımı ise Gülay Korkut’a ait.

"Bir sanatçının ekmeği, suyu, her şeyi alkıştır"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, yaptığı konuşmada, “Çok uzun zamandır sizlerden ayrı kaldık. Bir sanatçının ekmeği, suyu, her şeyi alkıştır. Sizler olmadan, sizlerin alkışları olmadan bizim yaptığımız şeyler anlamsız kalıyor. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte sizlerle daha rahat bir ortamda birlikte olma olanağı bulduk. Gelecek sene inşallah pandeminin iyice ortadan kalkmasıyla hep beraber, iç içe, beraber olarak festivalimizi düzenleriz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Seneye görüşmek üzere” dedi.