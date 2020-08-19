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172 sığınmacının bitkin halde bulunduğu TIR'ın sürücüsü adliyede

Sığınmacılar susuzluktan ve açlıktan bitkin halde bulunmuştu

19 Ağustos 2020 16:08

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da yakalanan 172 sığınmacılarla ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine Sedat B.(63) idaresindeki 14 BD 759 çekici ve 34 BPN 491 dorse plakalı TIRı durdurarak arama yapmak istedi. TIRın dorsesinin brandasını bıçakla kesen bazı göçmenler, araçtan atlayarak kaçmak istedi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, TIRın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı. Polis susuzluktan bitkin hale düşmüş göçmenlere su vererek serinlemelerini sağladı. TIR daha sonra Atatürk Spor Salonuna götürüldü. TIR yolda giderken yavaşladığında bazı göçmenler atlayıp kaçmak istedi. Bir kısmı kaçarken bir kısmı da polis tarafından yakalanıp yeniden TIRa bindirildi. TIRdan kaçanların bir kısmı polis tarafından sokakta ve otobüs terminalinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri TIR sürücüsü Sedat B.'yi gözaltına aldı. Göçmenler spor salonuna yerleştirildi. Göçmenlerden 138'inin Afganistan, 34'ünün ise Pakistan uyruklu 20-25 yaş arası 172 kişiden oluştuğu öğrenildi. Göçmenlerin ifadeleri alındı ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Ağrı'nın Doğubeyaz ilçesinden TIRa bindikleri öğrenilen göçmenlerin İstanbul'a, oradan da Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıktıkları tespit edildi. Polisteki sorgulaması tamamlanan TIR sürücüsü Sedat B., "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen TIR sürücüsü Sedat B., "İstanbul'dan Ankara'ya, oradan da Ağrı Doğubeyazıt'a yük götürdüm. Kaldığım otelde bir kişi yanıma geldi ve bana 'bunları götüreceksin, yoksa buralara gelemezsin' dedi. Aracın mazotunu doldurdular" diye konuştu.

Sedat B. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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