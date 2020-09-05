17 kişilik minibüsten 65 sığınmacı çıktı!

Van merkez İpekyolu ilçesinde, polisin şüphelenerek durdurduğu 17 kişilik minibüsten ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 65 sığınmacı çıktı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada minibüsten çıkan kişilerin uyruklarının, 24 Afganistan, 20 Pakistan, 7 Suriye, 2 Myanmar, 12 Bangladeş olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan M.G. isimli şüphelinin Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. Yakalanan düzensiz göçmenlerin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek" denildi.