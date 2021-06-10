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17.6 milyon takipçili TikTok fenomeni maymun George, anestezi sonrası hayatını kaybetti

Maymun George rutin kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası fenalaşarak öldü

10 Haziran 2021 19:37

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta 17,6 milyon takipçisi olan fenomen maymun George rutin kontrolü sırasında yapılan anestezi sonrası fenalaşarak öldü.

TikTok'ta ünlü olan bir anda 17 milyonu aşkın takipçiye ulaşan George beklenmedik bir anda hayatını kaybetti. 

Haber Global'in aktardığına göre, @heresyourmonkeycontent hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin beğenisini kazanan George, siyah kapüşonuyla Teksas'ta yaşıyordu. 

George'un sahipleri, onu CRPS hastası olan annelerine yardımcı olması için almıştı. 10 yıldır sahipleriyle birlikte yaşayan George'a dünyanın dört bir yanından oyuncak ve yiyecek gönderiliyordu.

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