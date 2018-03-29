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16 yıl önce İstanbul'da çalınan otomobil Adana'da bulundu

29 Mart 2018 13:59

Adana'da motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlatan polis, 16 yıl önce çalındığı tespit edilen bir otomobilin de arasında olduğu 9 araç ele geçirdi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motor ve şasi numaraları değiştirilmiş araçlara yönelik çalışma başlattı. Kontrol noktaları oluşturan ekipler, durumundan şüphelendiği araçları incelemeye aldı. Araçlardan 8'inin motor ve şasi numaralarının değiştirildiği, birinin ise 2002 yılında çalındığı belirlendi. Polis, İstanbul'da yaşadığını öğrendiği otomobilin sahibini aracını teslim alması için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne davet etti. Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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