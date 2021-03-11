16 yaşındaki Şükrü Can K. 5 saat işkence görmüştü: 1 kişi tutuklandı

11 Mart 2021 12:49
Afyonkarahisar'da Şükrü Can K.'yi (16), bir süre yanlarında çalıştırıp, alacağını istemeye geldiğinde 5 saat boyunca işkence yapan şüphelilerden Akif A. tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler dün gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.’nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL’nin çalındığını, Şükrü Can K.’nin üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı.
İki şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TIKLAYIN - 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat işkence gördü: "Canımı aldılar, beni linç ettiler"
© Tüm hakları saklıdır.