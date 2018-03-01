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16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin tanıtımı yayınlandı

01 Mart 2018 02:22

Kadınlarla kadınlar için sinema yapmak üzere kurulan Filmmor Kadın Kooperatifi, bu yıl Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin 16.'sını düzenliyor. 10 Mart'ta İstanbul'da başlayacak festival, 10 Mayıs'a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil 8 şehirde kadınlarla buluşmaya hazırlanıyor. 16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nde izleyiciler “kadın yönetmenlerin” “kadın filmlerinden” öte, sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadınların, 21. yüzyılın ustalarının “sinemayla dansını” izleme olanağı bulacak. Türkiye ve dünyadan 48 filmle birlikte söyleşiler, atölyeler, toplu gösterimlerle dolu dolu bir program sunacak festivalin sloganı bu yıl “Ne Söz Biter, Ne Yol, Ne de Düş.” Film programında; Kadınların Sineması; Komşu Komşunun Filmine Muhtaç seçkisi; Kadınlar Vardır; Bedenimiz Bizimdir: Cinsel Taciz; Cins-iyet-ler; Toplu Gösterim: Fiona Tan bölümleri altında gösterilecek filmlere ek olarak Çocuklara Özel Seans var. Etkinliklerde ise Kendine Ait Biz Cüzdan: Yeni Kuşak Kadın Yapımcılar ve Vakti Geldi: Film Endüstrisinde Cinsel Taciz panelleri, Kısa Film Atölyesi, Feminist Bellek: Kate Millett ve Şirin Tekeli, Kadınlar Vardır forumu, buluşmalar, söyleşiler var.

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