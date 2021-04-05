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16 farklı evi soyan hırsızlar, binadan çıkarken polise böyle yakalandılar

05 Nisan 2021 16:17

İstanbul'da 1 hafta içerisinde 16 ayrı evden 1 milyon lira değerinde eşya çalan üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin  binadan çıkarken polis ekipleri ile karşı karşıya gelme ve yakalanma anları,  güvenlik kamerasına yansıdı.

Girdikleri evlerden 1 milyon TL değerinde değerli ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para, kredi kartları çalan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye tutuklanarak  cezaevine gönderildi.

Ayrıca, şüphelilerden Hasan Ç.'nin 55 farklı hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul16 farklı evi soyan hırsızlaryakalanma anı

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