T24 LogoT24 Logo
Haberler

16 asırlık köprüde silinen yazılar, tekrar yazıldı

20 Ocak 2019 17:35

Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında İmparator Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a inşa ettirilerek 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprünün üzerinde bulunan ve tepki çektikten sonra Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından silinen yazılar kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrar yazıldı. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyadaki en eski köprülerden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Seyhan Nehri'nin üzerine inşa edilen, yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüye sprey boyalarla yazılan yazılar vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından birkaç ay önce basınçlı suyla silindi. Fakat bir süre sonra tarihi köprüye kimliği belirsiz kişiler tarafından tekrardan sprey boyalarla yazı yazıldı. Neredeyse her gün ulaşım için tarihi köprüyü kullandığını söyleyen Sencan Ünlü (40), yazıları görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok öfkelendiğini belirterek, 'Tarih zaten yazılmış. Yazılmış olanın üzerini tekrar karalamanın manası var mı Bu durumun önüne geçilmesi için biraz Adanalıca bir yöntem olacak ama gördüğün an bu yazı yazanları tokatlayacaksın bence. Başka çaresi yok çünkü engellenemiyor baksanızaö diye konuştu. İş yerine gitmek için her gün Taş Köprü'nün üzerinden geçtiğini söyleyen Özgür Bulut (33) ise Adana insanının bu tarz olay yüzünden yanlış tanındığını ve bu tür eylemlerin kent imajına zarar verdiğini söyledi. Özellikle tarihi köprüyü görmeye gelen turistlerin bu manzara karşısında hayrete düştüğünü söyleyen Bulut, insanların artık bilinçlenerek tarihe ve kente zarar vermeyi bırakması gerektiğini dile getirdi.

ETİKETLER

köprüyazışiir nediradanatekrar yazıldısilinen yazılarTaşköprü

Diğer Videolar

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi karartmasın, bu mafya rejimi 2020'yi bitiremeyecek

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Şubat 2020

Murat Sabuncu ve Aydın Engin, Gezi kararını yorumladı: "Öyle sanıyorum ki duruşma aralarında telefonlar iyi çalıştı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Metroda nezaket kuralları' videosu

Saros Körfezi'nde köpekbalığı görüntülendi

HDP'li Garo Paylan: Erdoğan'ın kararıyla tutuklanıp bırakılıyoruz, bu ülke için yıkım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9...

Kütüphanede porno film çektiler!...

Nihal Olçok Çağlayan ve Erdoğan ailesinin fotoğrafını paylaşarak "Sakal geldi,...

Müzisyen Ercüment Gül’ün cinsel tacizi ve reddedilince yaptığı hakaretler, telefon...

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Kitabının 'tılsımlı' olduğunu savundu; sadece satın alanlar enerjiden faydalanabilirmiş!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24