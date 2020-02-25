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15 yıldır günde 5 litre kola içiyor: içmediğim zaman stres yaşıyorum

25 Şubat 2020 12:51

Osmaniye’de yaşayan 35 yaşındaki İsmail Otlu, 10 yaşından beri günde 5 litre kola içerek su içmeden yaşamını sürdürüyor. 

Kadirli ilçesinde pastane işletmeciliği yapan tatlı ustası İsmail Otlu'nun kola bağımlılığı 10 yaşında başladı. Önceleri günlük 1 litre 2 litre kola içen İsmail Otlu zaman içerisinde kolayı 5 litreye çıkardı.

Sabah uyanınca ilk işi kola içmek olan genç adam, bazen 5 litre kimi zamanlar ise 5 litrenin üzerinde kola içiyor.

Uzun zamandır hiç su içmediğini söyleyen İsmail Otlu, ana yemek yemediğini, öğlen arası bazen simit bazen de poğaça yediğini belirtti. 

Otlu, kola içmediği zamanlarda başının ağrıdığını ve stres yaşadığını söylüyor.  

Bağımlılıktan kurtulmayı hiç denemediğini belirten Otlu, “Bu bağımlılık bana yarın bir gün nasıl bir hastalık olarak geri döner bilemiyorum. Su içemiyorum. Yemek dahi yiyemiyorum. Öğleni simitle börekle geçiştiriyorum. Yarın bir gün ne getirir bilemiyorum ama bağımlısı oldum bırakamıyorum. İçkim sigaram yok. Tek kötü alışkanlığım bu” dedi. 

Otlu'nun iş yeri yakınında seyyar satıcılık yapan arkadaşı Tamer Onu ise, “Bizi bıktırdı. Kola içmeye sürekli beni de çağırıyor beni de bağımlı yaptı. 1 litre kola da ben içiyorum” şeklinde konuştu.

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