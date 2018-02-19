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15 Temmuz'dan yeni görüntüler ortaya çıktı; darbeci general Semih Terzi askerler tarafından böyle taşındı!

19 Şubat 2018 22:20

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde Astsubay Ömer Halisdemir'in darbeci general Semih Terzi'yi vurmadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şehit Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın karargah katında bir telefon görüşmesi yaptığı ardından dışarıya çıkması yer alıyor. Kısa bir süre sonra ise Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin yaralı halde darbeci askerler tarafından karargah katına taşındığı ve daha sonra ise hastaneye götürülmesi için Terzi'nin tekrar dışarı taşınması yer alıyor.

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