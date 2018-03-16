15 Temmuz'daki düğünün sahibi, emekli korgeneral Şanver: Asker "Hayır" demeseydi bu darbe olurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin yaşandığı gece komutanların derdest edildiği düğünün sahibi Emekli Korgeneral Mehmet Şanver, "Bu darbeyi Silahlı Kuvvetler engelledi. Tabiki emniyet ve halk yardımcı oldu ama asker 'hayır' demeseydi bu darbe olurdu" dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe girişiminin göbeğinde yer alan ismi söylediğini belirten Mehmet Şanver, "Altımda çalışan 28 kişiden 23'ü darbeye karıştı. Darbeye karışmış bazı isimler şu an TSK'da aktif görevde" dedi.