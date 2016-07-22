15 Temmuz gecesi yaşananlar İBB kamerasında

TSK içerindeki askeri cuntanın 15 Temmuz akşamı düzenlediği darbe girişimine ilişkin yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. İBB’nin MOBESE kayıtlarına yansıyan görüntüler en çarpıcı anlardan biri de, askerin silahlarını bırakması ve kışlaya geri dönmeye ikna etmek isteyen vatandaşların asker tarafından vurulması oldu. Vatandaşların isyanının ve askerlerle mesafenin azaldığının görüldüğü kayıtlarda bir vatandaş açılan ateş sonucu yaralandı. Elinde beyaz bayrak ve Türk bayrağı olan bir kişi ile ellerini havaya kaldırarak askere doğru ilerleyen 2 kişi de saat 02.17'de ayaklarından vuruldu. İBB'ye operasyon yapmak üzere saat 02.30'da özel harekât polisleri devreye girdi. Operasyonun başlaması ile askerlerin büyük bir kısmı İBB binası içine girdi. Çatışmalar nedeniyle toz duman içerisinde kalan bina önünde hareketlilik yaşandı. Özel harekât polislerinin ardından vatandaşlar da binaya akın etti. Kameralara bazı vatandaşların ellerinde sopaların olduğu yansıdı. Şehzadebaşı Caddesi'ni trafiğe kapatan 3 asker 03.00 sularında teslim oldu. Bina içinde etkisiz hale getirilen askerler de dışarı çıkarıldı. Saat 22.00 sularında Bayrampaşa yönünden gelen 7 tank, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu Vatan Caddesi'ne geldi. 23.11'de Emniyet güçleri Vatan caddesini bir hafriyat kamyonunu yatay olarak yola çekerek tankların geçişlerini engelledi. Bunu üzerine tanklar 00.54'te tanklar geldikleri kışlaya doğru geri dönüş yaptı. Tek başına kalarak kalabalığın arasından ilerleyen bir tank da Yüzyıl Köprüsü üzerinde seyretti. Vatandaşların tanklara yönelik tepkileri ve gece boyu süren hareketlilik kameralar tarafından kaydedildi.