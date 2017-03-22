15 Temmuz gecesi Genelkurmay'da yaşananlara dair yeni görüntüler...

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargâh'ında yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber'in yayımladığı görüntülerde darbeciler, Karargâh'a gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a pusu kuruyor ve içeri girer girmez üzerine çullanarak derdest ediyor. Darbeciler, Çolak'ın koruma astsubayını şehit ederken, kendilerine direnen koruma müdürünü de yaralıyor. Görüntülerde, başına çuval geçirilmiş ve gözleri bağlanmış generallerin Akıncı Üssü'ne götürülme anları da yer alıyor. İşte darbe girişimi gecesi Genelkurmay'da yaşananlar: