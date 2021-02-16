15 saat boyunca su deposunda mahsur kalan çift böyle kurtarıldı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde boyamak için girdikleri 10 metrelik su deposunda mahsur kalan ve donmak üzereyken bulunan Cihan ve Safiye Y. çifti, 15 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Oğuzeli'ne bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti, arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi. Ancak çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı. Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.