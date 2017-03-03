15. İstanbul Bienali dünyanın farklı kentlerinde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 1987 yılından bu yana düzenlediği İstanbul Bienali’nin on beşincisi, 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. “iyi bir komşu” başlığıyla, sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek 15. İstanbul Bienali, ev ve mahalle kavramlarını pek çok açıdan ele alırken, iç mekânlardaki yaşam şekillerinin yakın tarihte geçirdiği dönüşümü de inceleyecek. Ev ve mahallelerin çeşitli kimliklere dair ipuçları barındırdığı ve kendini ifade etme aracı olarak işlev görebildiği fikrinden yola çıkan 15. İstanbul Bienali, şubat ayından itibaren, “iyi bir komşu”ya dair sorularını Manchester’dan Sydney’e, Havana’dan Delhi’ye dünyanın birçok farklı kentinde billboardlar aracılığıyla tartışmaya açacak.