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15 Grammy ödüllü Çello virtüözü Yo-Yo Ma pandemi günleri için çalıyor

Yo-Yo Ma, son olarak Grammy Ödüllü piyano virtiözü  Emanuel Ax ile çaldı

25 Ağustos 2020 10:16

x7vro2z75’i aşkın albümüyle bugüne kadar 15 Grammy Ödülü kazanan Çin kökenli Amerikalı çellist ve söz yazarı Yo-Yo Ma, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılarla birlikte online çalışmalar yapıyor. 

Son olarak Grammy Ödüllü piyano virtiözü  Emanuel Ax ile yaptığı çalışmayı Facebook üzerinden yayınlayan Yo-Yo Ma, yaptığı paylaşımlarda Koronavirüs sürecinde "İnsanların gerçek bir uyum içinde yaşamak için birbirleriyle ve tabiat ana ile barış içinde bir arada yaşamaya muhtaç oldukları" mesajını verdi. 

 

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