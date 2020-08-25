15 Grammy ödüllü Çello virtüözü Yo-Yo Ma pandemi günleri için çalıyor

x7vro2z75’i aşkın albümüyle bugüne kadar 15 Grammy Ödülü kazanan Çin kökenli Amerikalı çellist ve söz yazarı Yo-Yo Ma, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçılarla birlikte online çalışmalar yapıyor.

Son olarak Grammy Ödüllü piyano virtiözü Emanuel Ax ile yaptığı çalışmayı Facebook üzerinden yayınlayan Yo-Yo Ma, yaptığı paylaşımlarda Koronavirüs sürecinde "İnsanların gerçek bir uyum içinde yaşamak için birbirleriyle ve tabiat ana ile barış içinde bir arada yaşamaya muhtaç oldukları" mesajını verdi.