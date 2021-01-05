140journos'un 'Tosuncuk' belgeselinin İlk fragmanı yayınlandı

132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapan ' Tosuncuk ' lakaplı Mehmet Aydın 'ın dolandırıcılık palanı ve bu planı nasıl yürüttüğünü anlatan 140Journos imzalı belgesel, televizyoncu Acun Ilıcalı 'nın yeni platformu Exxen 'de yayınlayacak. Projenin ilk fragmanı da paylaşıldı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturdu. Birçok yarışma, program ve dizinin yer aldığı projede Tosuncuk'un dolandırıcılık planı belgesel oldu.

Çiftlikbank dolandırıcılığıyla birlikte 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapıp kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olayları arasında yer alıyor. 132 binden fazla insanı dolandırarak uzun süre gündemden düşmeyen ve şu an yurt dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık planı yeni dijital platform Exxen'de yayınlanacak.