T24 LogoT24 Logo
Haberler

140journos'un 'Tosuncuk' belgeselinin İlk fragmanı yayınlandı

Belgesel, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlayacak

05 Ocak 2021 14:30

132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık palanı ve bu planı nasıl yürüttüğünü anlatan 140Journos imzalı belgesel, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlayacak. Projenin ilk fragmanı da paylaşıldı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturdu. Birçok yarışma, program ve dizinin yer aldığı projede Tosuncuk'un dolandırıcılık planı belgesel oldu.

Çiftlikbank dolandırıcılığıyla birlikte 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapıp kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık olayları arasında yer alıyor. 132 binden fazla insanı dolandırarak uzun süre gündemden düşmeyen ve şu an yurt dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık planı yeni dijital platform Exxen'de yayınlanacak.  

Acun Ilıcalı, Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeselini yayınlıyor

 

ETİKETLER

exxentosuncukmehmet aydınaydınvurgunsoygundolandırıcılık

Diğer Videolar

Saygı Öztürk: Hafter güçlerinin tuttuğu bazı vatandaşlarımızın, kamu görevlilerinin olduğu yönünde bilgiler var

Davutoğlu: Türkiye'de iki buçuk adam yönetimi var; bu ülke iki buçukluk bir ülke değil!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Şubat 2021

600 Euro emekli maaşı alan vatandaş: Erdoğan’ın kölesi olurum; Almanya'da her şey vergi, burada yok

Kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu, iterek durdurmaya çalışınca altında kaldı

Dünya Anadil Günü | Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu'ndan Lazca, Gürcüce, Hemşince şarkılar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum: Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan...

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Hande Sarıoğlu yorumu: Siz hangi spikerin,...

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, Erdoğan ve Davutoğlu arasında medyaya yansımayan görüşmenin...

Bakan Koca 1 Mart’ı işaret etti; işte kademeli normalleşmenin detayları...

Ahmet Taşgetiren: Türkiye'de Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak zordur; Özlem Zengin...

Borçlandılar, tefecilerin eline düştüler; önce baba ardından oğlu yaşamına son...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Uçum: Hiç kimse bu ülkede İletişim Başkanlığı kurumundan...

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp cadde ortasında çıplak halde koşmaya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24