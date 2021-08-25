140journos'tan İstanbul'daki inşaat projelerine dikkat çeken belgesel: “das kapital”

T24 Video Haber Merkezi

Yaptığı çeşitli video belgesellerle tanınan dijital medya platformu 140journos, İstanbul'daki inşaat projelerine dikkat çeken yeni bir belgesel yayınladı.

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan ve kentsel dönüşümle yıkıldıktan sonra yüksek binaların inşa edildiği Fikitepe Mahallesi'ni merkezine alan belgeselde, alanında uzman kişilerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Youtube'da yayınlanan “das kapital” isimli belgeselde iktidarın İstanbul'da 'kentsel dönüşüm' projeleri kapsamında yarattığı rant alanları ve inşaat sektörünün ekonomideki yerine de değinildi.

Belgeselin tanıtım metninde "2000'lerin başından bu yana ekonominin ve siyasetin lokomotifi olan inşaat furyası, kentleri ve insanları yutan Türk tipi bir kapitalizm yarattı. Marx hayatta olsa, das Kapital’i baştan yazmak zorunda kalırdı" ifadeleri kullanıldı.